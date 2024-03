Autori di reato con disturbi psichici | storia di Ahmed | plurievaso divenuto rapper Il direttore della Rems | “Si è anche sposato”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Ai pazienti ci si può affezionare moltissimo,se sono arrivati su ordine di giudice perché socialmente pericolosi,se sono stati sottoposti a un trattamento sanitario obbligatorio,se sono scappati due volte attraverso una rete e sono stati ripescati graffiati e impauriti in centro paese dopo aver attraversato il bosco pieno di rovi. Del resto per Alfredo Sbrana, psichiatra che ha ancora negli occhi i sei metri di muro dell’ospedale psichiatrico giudiziario (opg) di Montelupo fiorentino, la Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza () di Calice in Cornoviglio, abbarbicata su una collina in provincia di La Spezia, è un “posto magico” circondato da castagni “che in autunno ci forniscono una quantità impressionante di castagne buonissime, di cui noi ci approvvigioniamo e forniamo ...