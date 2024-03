Auto si schianta in autostrada a Caorso vicino Piacenza | grave bimbo di due mesi e i suoi genitori

San Giovanni Bianco, l’Auto si schianta in galleria: morto un uomo di 56 anni, grave la donna alla guida: L'uomo si trovava su un'Auto guidata da una donna di 46 anni, che si è schiantata per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e due Automediche: la donna ...milano.repubblica

Perde il controllo dell’Auto e si schianta contro un albero: giovane soccorsa: A bordo di un’utilitaria, per cause in corso di accertamento, è andata ad impattare violentemente contro un albero. La giovane alla guida è stata soccorsa la scorsa notte a Santa Marinella, sul ...strettoweb

Strada Mesagne-Sandonaci, Auto si schianta contro un albero: morto il conducente: Non è escluso che il 68enne possa aver avuto un malore mentre era alla guida, fino a perdere il controllo dell’Auto. Le indagini per ricostruire l’incidente sono condotte dalla polizia locale di ...lagazzettadelmezzogiorno