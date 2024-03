Auto si schianta contro un albero vicino Brindisi | morto 68enne | grave la moglie Forse un malore alla guida

(Di domenica 3 marzo 2024) L'uomo ènella notte successiva all'incidente per le ferite riportate nell'impatto. Sembra abbia perso illlo dell'per un

Una coppia è rimasta ferita in un Incidente strada le avvenuto sulla provinciale che collega Mesagne a San Donaci: l'auto , una Ford Fiesta, è uscita fuori ... (quotidianodipuglia)

Incidente sull' Auto strada A21, Auto va a sbattere contro le protezioni: in gravi condizioni una famiglia con un bimbo di due mesi (notizie.virgilio)

Incidente sulla A21, Auto perde il controllo e si schianta contro le barriere: grave famiglia con bimbo di due mesi: Una famiglia composta da padre, madre e un neonato di due mesi è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto sull'Autostrada A21 Piacenza-Cremona, presso Caorso. L'incidente ha causato la chius ...msn

Brindisi, terribile incidente stradale sulla Mesagne-San Donaci: morto un 68enne: Non sono chiare le dinamiche del terribile incidente stradale, avvenuto ieri pomeriggio. Incidente stradale a Brindisi, 2 marzo 2024: Auto si schianta contro un albero Un altro incidete mortale ha ...tag24

Auto si schianta in Autostrada a Caorso vicino Piacenza, grave bimbo di due mesi e i suoi genitori: Grave schianto in Autostrada. È di tre feriti in condizioni critiche, una famiglia con un bambino di pochi mesi, il bilancio di un incidente avvenuto sull’Autostrada A21 all’altezza di Caorso, tra ...notizie.virgilio