Auto rubata e trasformata in un cubo di rottami trovata grazie al GPS | denunciato autotrasportatore

(Di domenica 3 marzo 2024) Cervino. Nonostante la Ford Puma, denunciata quale oggetto di furto il 21 febbraio scorso, fosse stata distrutta ein undi, in gergo tecnico “paccocompresso”, il sistema antifurto GPS installato al suo interno ha continuato ad emettere il segnale di geolocalizzazione che ha permesso di ritrovarla. È accaduto nel pomeriggio di ieri, quando alla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Maddaloni è giunta la segnalazione da parte di una società di servizi di sicurezza, circa la geolocalizzazione dell’vettura ricercata. I militari della Stazione di Santa Maria a Vico sono così immediatamente intervenuti all’indirizzo indicato dal sistema di rilevamento, ricadente nel comune di Cervino, nel casertano, dove però non hanno trovato alcuna ...

(Adnkronos) – mentre era in auto in via della Farnesina, a Roma ieri pomeriggio, in due a bordo di uno scooter l'hanno avvicinata e le hanno sfilato un ... (periodicodaily)

"La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male" mentre era in auto in via della Farnesina, a Roma ieri pomeriggio, in due a bordo di uno ... (sbircialanotizia)

Auto rubata e trasformata in un cubo di rottami, carabinieri denunciano Autotrasportatore: CERVINO – Nonostante la Ford Puma, denunciata quale oggetto di furto il 21 febbraio scorso, fosse stata distrutta e trasformata in un cubo di rottami, in gergo tecnico “pacco Auto compresso ... di ...casertace

CERVINO - Auto rubata e trasformata in un cubo di rottami trovata grazie al gps, nei guai un Autotrasportatore: 10:56:21 Nonostante la Ford Puma, denunciata quale oggetto di furto il 21 febbraio scorso, fosse stata distrutta e trasformata in un cubo di rottami, in gergo tecnico "pacco Auto compresso", il sistem ...casertafocus

Ecco l’Auto più rubata sulla Terra: in Italia ce ne sono ovunque | Probabilmente i ladri hanno già adocchiato la tua: E' davvero incredibile quale vettura è quella maggiormente presa di mira dai malviventi. Nel caso in cui dovessi possederla ti conviene fare molta attenzione a non lasciarla spesso incustodita.autoruote4x4