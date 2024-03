Audace Cerignola-Avellino | le probabili formazioni

(Di domenica 3 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’è chiamato alla prova di forza contro l’. Dopo l’ennesimo passo falso arrivato domenica scorsa contro il Monterosi Tuscia, i biancoverdi Michele Pazienza sono chiamati ad un pronto riscatto contro i gialloblu. Una sfida dal sapore di amarcord per il tecnico di San Severo che torna al “Monterisi”, dopo tre anni da assoluto protagonista sulla panchina degli ofantini. All’appuntamento in terra pugliese, Pazienza ci arriva orfano dei due squalificati Marco Armellino e Antonio De Cristofaro; Cosimo Patierno infortunato oltre ai lungodegenti Ignacio Lores Varela e Simone Benedetti. Dopo gli ultimi risultati degli anticipi, la vetta oggi nelle mani della Juve Stabia è a -9 mentre il secondo posto in classifica, dopo il successo del Benevento in casa con il Foggia si trova a -4. In ottica ...

