Attenzione alla processionaria | guida per proteggere il tuo cane

(Di domenica 3 marzo 2024) Quando arriva la primavera, precisamente da marzo, ecco che spuntano anche loro: le processionarie. Questi insetti pelosi, che amano vivere nelle aree verdi, soprattutto sui pini e sulle querce, si muovono in fila, come in una piccola processione (da qui il nome), e possono essere un vero guaio. Se ti stai chiedendo perché, beh, il motivo è semplice: purtroppo, questi bruchi di qualche cm sono pericolosissimi per chiunque entri in contatto con la loro superficie corporea urticante, quindi possono causare problemi non solo ai nostri amici a quattro zampe ma anche a noi umani! Come riconoscere unaQuesti bruchi appartengonofamiglia dei lepidotteri e possono attaccare diversi tipi di alberi: esiste infatti ladel pino (Pinus Nigra e Pinus Silvestris) e ladella quercia a ...