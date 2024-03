Attacco nel Mar Rosso | l’ammiraglio | Navi italiane pronte contro ogni minaccia | ma il Parlamento voti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Roma, 3 marzo 2024 – Ammiraglio Giampaolo Di Paola, già capo di Stato maggiore della Difesa e Ministro della Difesa, Francia, Germania e Grecia hanno già ratificato la missione militare Ue Aspides, mentre da noi l’iter parlamentare inizia solo domani al Senato. Non è che stiamo prendendo la cosa alla leggera? "Io non posso giudicare i tempi e i modi nei quali il nostro sovranodecide di affrontare la questione. Pur tuttavia sono, diciamo, piuttosto sorpreso: dopo che il governo italiano si è battuto per avere il comando tattico della missione, onestamente mi sarei aspettato un percorso più rapido in". L’Italia, come lei ricordava, avrà il comando operativo della missione Aspides. Questo ci espone a rischi aggiuntivi? "Non direi. Dal punto di vista degli Houthi non cambia nulla. Chi hain zona è ...