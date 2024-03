ATP Indian Wells | Jannik Sinner si allena con un giocatore dall’illustre passato e un precedente recente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024)si sta preparando al meglio in vista dell’esordio nel Masters 1000 di. Dal 6 al 17 marzo il celebre torneo in California terrà banco e l’altoatesino vuol rispondere presente, considerando il suo strepitoso inizio di 2024, che segue in scia l’ultima fase del 2023. Una stagione che l’ha visto trionfare negli Australian Open e nell’ATP500 di Rotterdam, riscontri grazie ai quali si è portato al n.3 del mondo. Non ci si vuol fermare qui e per questo, come suo solito, non è intenzionato a lasciare nulla al caso. L’obiettivo è quello di fare molto bene nell’evento californiano e poi nel Masters 1000 di Miami, considerando le scadenze nella classifica mondiale. L’anno, infatti, il 22enne di Sesto Pusteria si spinse fino alle semifinali a ...