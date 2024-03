Atp Acapulco 2024 | De Minaur si conferma campione | altra finale persa da Ruud

(Di domenica 3 marzo 2024) Alex Deè ildell’ATP 500 di. Secondo titolo consecutivo sul cemento messicano per il tennista aussie, capace di entrare a far parte di una ristretta cerchia di giocatori (che comprende Muster, Almagro e Ferrer) in grado di difendere il titolo ad. L’australiano l’ha fatto con un percorso da applausi, culminato con unapraticamente perfetta vinta contro Casper. 6-4 6-4 il punteggio del match, durato poco meno di due ore di gioco, in cui Deè stato molto solido al servizio ed ha fatto la differenza nei momenti chiave, dando continuità al suo ottimo momento di forma. Grazie a questo risultato, il tennista di Sydney rimane in top 10 e sale addirittura al numero 3 della Race. PROGRAMMA E COPERTURA ...

