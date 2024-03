ATP Acapulco 2024 | Alex de Minaur è campione bis | Ruud sconfitto in finale

(Di domenica 3 marzo 2024)deconquista per la seconda volta consecutiva il titolo all’ATP 500 di. Dopo Tommy Paul lo scorso anno, a cadere contro l’australiano inè Casper. Il norvegese è costretto a cedere con un doppio 6-4 in un match che, ad ogni buon conto, è stato da ricordare in certa misura. Fin dall’inizio decerca di farsi valere sul servizio del suo avversario, trovando il break ai vantaggi già nel terzo gioco. Troppa la solidità dell’australiano quando va a battere, dato che cede appena cinque punti tra tutti quelli della fattispecie. E, nel complesso, non lascia maitranquillo nell’opposta situazione: il 6-4 si spiega così. ATP Santiago, risultati 2 marzo: lasarà tra Alejandro Tabilo e ...

