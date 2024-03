Atletico Madrid | test Betis a -10 dall’Inter | Simeone prova un eventuale sostituto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 3 marzo 2024) L’tra meno di un’ora scenderà in campo contro ilSiviglia., a meno dieci giorni dalla sfida con l’Inter, l’di Gimenez. UFFICIALI ? In campo alle 16.15Siviglia. Dopo l’eliminazione dalla Copa del Rey, i Colchoneros ritrovano il campo per alzare laa in Liga., a meno dieci dal ritorno in Champions League contro l’Inter, non può schierare né Griezmann né Gimenez. Al posto del francese gioca Memphis Depay, mentre per l’uruguaiano oggi il ‘Cholo’Gabriel Paulista, arriva dal mercato di gennaio.Siviglia: le ...