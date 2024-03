Atletica | Zaynab Dosso spedisce in orbita lo sprint azzurro | magico bronzo ai Mondiali Indoor!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024)ha conquistato una brillante medaglia disui 60 metri ai. La prima italiana di tutti i tempi in grado di qualificarsi all’atto conclusivo della rassegna iridata in sala nella velocità pura ha saputo anche salire di forza sul podio. L’azzurra è uscita molto bene dai blocchi di partenza ed era davanti a metà gara, ma poi all’interno ha subito il sorpasso delle due grandi favorite della vigilia ovvero Julien Alfred da Saint Lucia (6.98, eguagliata la miglior prestazione mondiale stagionale) e la polacca Ewa Swoboda (7.00, in semifinale si era espressa in 6.98). La nostra portacolori è stata brava in accelerazione, ma le è mancato qualcosa sul lanciato per tenere testa alle due avversarie dirette e ha chiuso con il tempo di 7.05. La 24enne emiliana si è fermata a tre ...