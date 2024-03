Atletica | Zaynab Dosso si consacra | “Crederci è bello | realizzarlo è indescrivibile Non mi tolgo la bandiera”

(Di domenica 3 marzo 2024) Quarta medaglia complessiva per l’Italia ai Mondiali indoor 2024 dileggera: nei 60 metri piani femminili il bronzo lo arpiona, che chiude in 7?05, alle spalle della rappresentante di Santa Lucia Julien Alfred, la quale eguaglia la miglior prestazione mondiale stagionale in 6?98, e della polacca Ewa Swoboda, seconda in 7?00. Lacrime copiose ai microfoni di Rai Sport: “è davvero incredibile. Sono senza parole, è uno sfogo, è un pianto di gioia, ovviamente. Quando lavori tanto e raccogli il frutto del tuo lavoro, ti lascia senza parole. Pazzesco, domani realizzerò“. Il tricolore dà una marcia in più a: “Non voglio più togliermi diquesta. Quando ho visto Simonelli ...

