Atletica | Thea Lafond sfonda i 15 e vince il triplo! La piccola Dominica festeggia ai Mondiali Indoor

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024)ha conquistato la medaglia d’oro nel saltoai2024 dileggera. Storico trionfo per la, isola nei Caraibi con una popolazione di poco superiore alle 70.000 persone. La 29enne nativa di Roseau, già quinta agli ultimi dueall’aperto e quarta nell’ultima rassegna iridata in sala, è riuscita a fare saltare il banco con un balzo di assoluto rilievo tecnico.hato il muro dei 15 metri per la prima volta in carriera (il suo personale assoluto era di 14.90, firmato la scorsa estate durante la rassegna iridata outdoor di Budapest) e si è imposta con la misura di 15.01 (miglior prestazione mondiale ...