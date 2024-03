Atletica | per Massimo Stano record italiano 20 km marcia | “Sono tornato”

(Di domenica 3 marzo 2024) (Adnkronos) – È una giornata infinita, incredibile, per l’italiana. Da Glasgow alla Cina, dai Mondiali indoor alla classica delladi Taicang. Il campione olimpicofirma ildella 20 chilometri: 1h17:26 il tempo con cui nella notte italiana tra sabato e domenica migliora il primato che già deteneva dal 2019, con 1h17:45, realizzato a La Coruna. L’azzurro delle Fiamme Oro è secondo al traguardo con lo stesso tempo del cinese Zhang Jun (1h17:26), ottavo ai Giochi, vincitore della gara e bravo a rimontare sudopo il break del pugliese, durato un paio di chilometri, a partire dal quattordicesimo. Terzo il brasiliano bronzo mondiale Caio Bonfim con il crono di 1h17:44. Per l’atleta allenato da Patrick Parcesepe era la ...

