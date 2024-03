(Di domenica 3 marzo 2024) L’azzurro delle Fiamme Oro è secondo al traguardo nelladi Taicang con lo stesso tempo del cinese Zhang Jun È una giornata infinita, incredibile, per l’italiana. Da Glasgow alla Cina, dai Mondiali indoor alla classica delladi Taicang. Il campione olimpicofirma ildella 20 chilometri: 1h17:26 il

Lorenzo Simonelli ha conquistato una mirabolante medaglia d’ argento sui 60 ostacoli ai Mondiali Indoor, divampando definitivamente in tutto il suo talento ... (oasport)

L’ Italia ha già conquistato quattro medaglie ai Mondiali Indoor 2024 di Atletica leggera: gli argenti di Mattia Furlani (salto in lungo) e Lorenzo Simonelli ... (oasport)

Stano, nuovo record italiano nella 20km in Cina: chiude in 1h17'26": Da Glasgow alla Cina, l'Atletica azzurra sempre protagonista. A Taicang, in Cina, il campione olimpico Massimo Stano ha stabilito il record italiano della 20 chilometri di marcia

Atletica, per Massimo Stano record italiano 20 km marcia: "Sono tornato": L’azzurro delle Fiamme Oro è secondo al traguardo nella marcia di Taicang con lo stesso tempo del cinese Zhang Jun È una giornata infinita, incredibile, per l’Atletica italiana. Da Glasgow alla Cina, ...adnkronos

Marcia 20 km: titoli per Fortunato e Colombi: La conferma di Francesco Fortunato tra gli uomini, il successo di Nicole Colombi al femminile. È il verdetto dei Campionati italiani della 20 chilometri di marcia, andati in scena per il secondo anno ...fidal