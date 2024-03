Atletica | Noah Lyles crolla sui 400 metri! Tempo alto | gli USA perdono la staffetta ai Mondiali Candidatura illegittima per le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024)ha sorpreso tutti e ha deciso di partecipare alla finale della 4×400 maschile aiIndoor. Il Campione del Mondo di 100 e 200, reduce dalla sconfitta rimediata venerdì sera contro il connazionale Christian Coleman sui 60, ha preso parte alladel miglio al coperto e ha voluto dare un chiaro segnale in vista delledi Parigi 2024. Il motivo è presto detto: dopo la tripletta confezionata aidi Budapest, aveva dichiarato che ai Giochi avrebbe voluto andare a caccia del poker d’oro affiancando la 4×400 a 100, 200 e 4×100.sta inseguendo un non semplice inserimento nel quartetto a stelle e strisce, motivo per cui ha voluto fornire una prova di carattere in ...