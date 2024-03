Atletica | Mondiali indoor Glasgow 2024 | Larissa Iapichino settima nella finale del lungo | Tecuceanu quarto negli 800

(Di domenica 3 marzo 2024)ha chiuso al settimo posto ladel salto infemminile aidi. L’atleta toscana ha firmato la misura di 6.69, soffrendo di problemi con la rincorsa e regalando sempre tanti centimetri all’asse di battuta. Sono mancati nove centimetri per il podio, in una gara che ha visto la vittoria della favorita Tara Davis-Woodhall con 7.07 davanti all’altra statunitense Monaé Nichols (6.85) e alla spagnola Fatima Diame (6.78). Una misura, quella dell’iberica, fatta in più occasioni dache si è assestata intorno ai 6.65 regalando sempre tra i 18 e i 20 centimetri al momento dello stacco. Nelanche qualche problema di crampi a ostacolare l’azzurra, apparsa ...

Atletica: Mondiali indoor; crampi per Iapichino, 7/a nel lungo: Niente da fare per Larissa Iapichino nella finale del salto in lungo ai Mondiali indoor di Atletica leggera che si chiudono questa sera a Glasgow. L'azzurra non ha mai trovato il ritmo giusto, ...ansa

Atletica: Mei "Mondiali Glasgow buon viatico per Roma e Parigi": Sono certo che tra Roma e Parigi torneremo a far parlare bene della nostra Atletica". Il presidente della Fidal, Stefani Mei, fa il bilancio della spedizione azzurra ai Mondiali indoor di Atletica che ...ansa

