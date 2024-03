Atletica | Mattia Furlani | “È soltanto l’inizio del viaggio”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 3 marzo 2024) Uno juniores che vince una medaglia mondiale assoluta non si vede tutti i giorni. L’impresa dialla rassegna iridata di Glasgow è stata di un livello incredibile. Non era impronosticabile, perché in questi mesi abbiamo visto i suoi miglioramenti, il suo ingresso in nuove dimensioni. Tuttavia, vederlo lì sul podio con una leggenda come Tentoglou, non può che smuovere delle lacrime di gioia. La sua è stata la seconda medaglia azzurra di questa rassegna, dopo il bronzo conquistato da Leonardo Fabbri nel getto del peso. Emblema del lavoro, della freschezza giovanile con quella sua esultanza da Spiderman, ma anche del fatto che l’Italia potrà contare su un futuro capitano che potrà dire la sua a livello internazionale per lungo tempo.non trattiene la gioia: “È ...