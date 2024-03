Atletica | l’estasi di Simonelli | “Sono il re dei pirati…Il cappello di One Piece ha portato bene”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Lorenzosi tuffa nell’argento sul traguardo della finale dei 60 metri ad ostacoli maschili ai Mondiali indoor 2024 di: l’azzurro stampa il nuovo record nazionale in 7?43 e si arrende soltanto allo statunitense Grant Holloway, d’oro in 7?29, eguagliando il record dei Campionati. Commozione palpabile per l’azzurro, che poi ai microfoni di Rai Sport spiega la sua esultanza: “Non ci credo neanch’io, non me l’aspettavo, non so cosa dire, è assurdo.il re dei pirati! Adoro un anime, One, ed indosso ildel protagonista! Me lotenuto per la finale e devo dire che ha“. Sciolta l’emozione,analizza la gara: “Sapevo che c’ero, che avevo le carte per farlo, però tra sapere di avere ...