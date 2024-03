Atletica | Larissa Iapichino spiega il Mondiale negativo | “Ho avuto i crampi Esco a testa alta | ho lottato”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Grande delusione al termine di una stagione indoor discreta ma non eccezionale per, che ha conquistato unsettimo posto nella finale di salto in lungo ai Campionati Mondiali indoor 2024 dileggera sulla pedana dell’Emirates Arena di Glasgow. La ventunenne toscana, condizionata dai, non è andata oltre un 6.69 stampato al quinto salto della serie, restando distante 9 cm dalla zona podio. “Sicuramente non posso essere contenta. Io sono una persona che lotta sempre, ho sentito queste tensioni che mi hanno un po’ condizionato la gara. Ho provato a fare un po’ il miracolo e a non pensarci, a prendere sali, ma il danno ormai era fatto. Mi dispiace molto, perché ipotevano venire in un altro momento“, le prime dichiarazioni a caldo dell’azzurra ...