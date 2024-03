Atletica | Larissa Iapichino litiga con crampi e asse di battuta | settima ai Mondiali | Davis supera i 7 metri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024)non è riuscita a decollare nella finale del salto in lungo aiIndoor. L’azzurra è sembrata lontana dalla miglior condizione di forma e non è parsa brillante come lo scorso anno, quando conquistò la medaglia d’argento agli Europei in sala con 6.97(record italiano al coperto) e poi vinse tre tappe consecutive della Diamond League. La toscana ha faticato tanto nella fase di rincorsa, non è mai riuscita a trovare la giusta velocità per fare la differenza e soprattutto ha sempreto con l’di, non trovando mai la misura giusta. La figlia di Fiona May, allenata da papà Gianni, si è fermata al settimo posto con un balzo da 6.69al quinto tentativo (in precedenza 6.51, nullo, 6.65, 6.67 e poi in chiusura ...