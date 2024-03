Atletica | Hamish Kerr domina la finale mondiale di salto in alto | 2 36 e world lead per il neozelandese

(Di domenica 3 marzo 2024) Si chiude con un risultato abbastanza sorprendente la seconda(l’ultima della sessione mattutina) della terza giornata dei Campionati Mondiali indoor 2024 dileggera, in corso di svolgimento all’Emirates Arena di Glasgow (in Scozia). Nella gara maschile diinè arrivato infatti il netto successo di, con un margine di addirittura 8 cm sui primi inseguitori. Il 27enne, già bronzo nell’ultima edizione della rassegna iridata al coperto di Glasgow 2022, ha sfoderato la miglior prestazione della carriera firmando la nuovastagionale ed eguagliando il record dell’Oceania con un fantastico 2.36 saltato al secondo tentativo (in precedenza aveva deciso di passare i ...

Mondiali indoor Atletica Glasgow 2024: Carmassi in semifinale nei 60 ostacoli, oro a Lafond nel salto triplo: In archivio la sessione mattutina della giornata di domenica 3 marzo per quanto riguarda i Mondiali indoor di Atletica leggera 2024 ... ricordiamo), a trionfare è stato il neozelandese Hamish Kerr, ...sportface

LIVE Atletica, Mondiali indoor 2024 in DIRETTA: Iapichino e Tecuceanu per continuare a sognare: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARI E ITALIANI IN GARA OGGI IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI Atletica LE PAGELLE DI SABATO 2 MARZO Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza e ultim ...oasport

Atletica, risultati Mondiali Indoor: Lafond fa sorridere Dominica, Kerr vince a 2.36, Carmassi avanza: Clicca qui per la cronaca dettagliata. SALTO IN ALTO (MASCHILE) – Il neozelandese Hamish Kerr ha vinto con un percorso netto fino a 2.31 metri. Misura non superlativa, ma tanto è bastato al 27enne per ...oasport