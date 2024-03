Atletica | Giada Carmassi torna in azzurro dopo 9 anni e avanza ai Mondiali Indoor Veronica Besana eliminata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024) Una qualificazione e un’eliminazione per l’Italia in occasione delle batterie dei 60 ostacoli femminili aiha sorpreso in positivo, staccando il biglietto per le semifinali di questa sera. La 29enne friulana,ta in Nazionaleaddirittura novedi assenza, ha corso in 8.03 (miglior tempo italiano dell’anno) e ha migliorato di quattro centesimi il proprio personale corso due mesi fa a Udine. La nostra portacolori ha chiuso al terzo posto alle spalle dell’olandese Nadine Visser (7.85 per l’argento europeo in carica, già bronzo iridato nel 2018) e dell’australiana Michelle Jenneke (7.97).si era presentata a Glasgow con grandi ambizioni, soprattuttoaver ...