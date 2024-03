Atletica | Giada Carmassi si ferma in semifinale nei 60 ostacoli | “Diversi errori | ma sono comunque felice del mio Mondiale”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 3 marzo 2024)non riesce a replicare la splendida prestazione sfornata stamattina in batteria e viene eliminata insui 60ai Campionati Mondiali indoor 2024 dileggera, in corso di svolgimento a Glasgow. La friulana, reduce dal suo nuovo record personale in 8.03, ha pasticciato un po’ troppo stasera sin dalla partenza chiudendo in settima posizione la terzacon un modesto 8.27 e mancando quindi il pass per la finale. “Purtroppo cistati. La partenza non è stata ottima e ho perso addirittura un appoggio, poi miabbassata molto e di conseguenza ho fatto male il primo ostacolo. A quel punto ho cercato di recuperare e mipure colpita ...