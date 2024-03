Atletica | Giada Carmassi eliminata in semifinale Charlton contro Samba-Mayela per l’oro ai Mondiali?

(Di domenica 3 marzo 2024)ha onorato con grandissimo cuore ladei 60 ostacoli aiIndoor 2024 dileggera. La 29enne friulana, qualificatasi con il personale di 8.03 corso questa mattina, non è uscita benissimo dai blocchi di partenza e poi ha faticato a ingranare, tagliando il traguardo al settimo posto nella terzacon il tempo di 8.28. Affermazione con disinvoltura per la statunitense Masai Russell (7.79) davanti alla bahamense Charisma Taylor (7.91, personale eguagliato) e alla giamaicana Megan Tapper (8.00). Clamorosa eliminazione dell’olandese Nadine Visser: una delle grandi favorite della vigilia ha preso duramente la seconda barriera e ha chiuso in ottava piazza (8.42). Nella primahallato ...

Non soltanto Elisa Valensin nel ricco sabato di gare indoor in giro per l’Italia. Giada Carmassi ha incominciato la stagione con il piede giusto, correndo i ... (oasport)

Una qualificazione e un’eliminazione per l’Italia in occasione delle batterie dei 60 ostacoli femminili ai Mondiali Indoor. Giada Carmassi ha sorpreso in ... (oasport)

LIVE Mondiali indoor: la serata di Glasgow: Semifinale dei 60 ostacoli con Giada Carmassi alle 20.40. Diretta tv su Rai 2 dalle 19.45 alle 20.30, su RaiSport dalle 20.30 alle 21.00 e di nuovo su Rai 2 dalle 21.00 alle 23.00.fidal

Atletica, risultati Mondiali Indoor: Lafond fa sorridere Dominica, Kerr vince a 2.36, Carmassi avanza: A Glasgow (Gran Bretagna) proseguono i Mondiali Indoor 2024 di Atletica leggera. La mattinata dell'ultima giornata di gara ha assegnato i titoli nel salto triplo femminile e nel salto in alto maschile ...oasport

Mondiali indoor Atletica Glasgow 2024: Carmassi in semifinale nei 60 ostacoli, oro a Lafond nel salto triplo: In archivio la sessione mattutina della giornata di domenica 3 marzo per quanto riguarda i Mondiali indoor di Atletica leggera 2024, in corso di svolgimento a Glasgow. Due le azzurre impegnate, vale a ...sportface