Atletica | Devynne Charlton firma il record del mondo dei 60 ostacoli e vince il titolo iridato

(Di domenica 3 marzo 2024)si conferma in un periodo di forma stellare e domina la Finale dei 60ai Campionati Mondiali indoor 2024 dileggera, in corso di svolgimento all’Emirates Arena di Glasgow (Scozia, Gran Bretagna). La bahamense ha stabilito inoltre il nuovodel, correndo in 7.65 e migliorando di due centesimi il primato che condivideva con l’americana Tia Jones. Un tempo mostruoso, che in questo contesto e su questa pista sarebbe ampiamente valso la qualificazione per le semifinali della competizione maschile andata in scena ieri.si è presa così il primodella carriera in un grande evento, dopo l’argento conquistato due anni fa nell’ultima edizione della rassegna iridata al coperto di Belgrado. Alle spalle ...