Atletica | bronzo mondiale per la Dosso | nella sua Rubiera esplode la festa

(Di domenica 3 marzo 2024)(Reggio Emilia), 2 marzo 2024 – Superlativa, Zaynab, la 24enne velocista rubierese, ha vinto a Glasgow la medaglia disui 60 piani dei campionati del mondo indoor di, con l’ottimo tempo di 7’’05 a soli 3/100 dal suo personale che è pure il primato italiano. Laera in ottime condizioni, al punto che dopo aver migliorato ad inizio anno il record italiano, poi si era ripetuta per ben nove volte sotto il vecchio limite. A Glasgow si presentava con il terzo tempo al mondo e la pista ha confermato le aspettative. Ha vinto facilmente la batteria in 7’’10, per poi giungere secondasemifinale in 7’’05. In finale c’erano le più forti oggi al mondo: le prime quattro del ranking (tra cui la), la sesta e la settima più un paio di ...