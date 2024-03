Atletica a Corridonia Oggi i memorial Salciccia e Diamanti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024)la Sacenorganizza in collaborazione con Fidal, Acli e Avis la 34ª edizione della Corri"Gianni" e "Adriano"; appuntamento inserito nel calendario del 45° criterium marchigiano. Sono in programma la competitiva di 10,4 km valida per il Gran Prix Fidal strada Marche e la passeggiata ludico-motoria di 4 km. Ritrovo alle 8 allo stadio Martini, partenza sulla pista dialle 9.15. A febbraio si sono svolti i campionati regionali di corsa campestre: oro per la staffetta 3x1000m cadette (Elena Mitillo, Chantal Ciccioli e Benedetta Volpe; 11:33); bronzo per Chantal Ciccioli nei 2 km cadette (8:34); sesto Riccardo Santucci nei 1.500m ragazzi (5:49). Bene anche i due atleti tesserati con la Tam: Benedetta Pompei ...