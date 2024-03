Atalanta Gasperini | litigio con l’inviato di DAZN | «Ti sbagli | non sai cosa hai visto»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 3 marzo 2024), la rabbia dicontrodidopo la sconfitta della Dea contro il Bologna: «Riporta le cose giuste» Gian Pieroha parlato ai microfoni didopo la sconfitta dell’contro il Bologna. Il tecnico dei bergamaschi ha risposto in maniera stizzita ala bordo campo, Barsotti, dopo la domanda «L’ho sentita molto critico nei confronti della squadra». Di seguito le sue parole. RISPOSTA – «Tiproprio, non sohai. Riporta le cose giuste, se no non ci siamo. Tidi grande. Quando siete a bordocampo a volte riportate cose che sentite voi e che vi fa comodo riportare». PARTITA – «Abbiamo fatto una grande ...