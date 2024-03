Atalanta-Bologna | spareggio Champions | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Bergamo, 3 marzo 2024 –che vince non si cambia. Dopo un esperimento di turnover naufragato mercoledì sera al Meazza, nella pesante sconfitta contro l’Inter per 4-0, oggi nel confronto diretto contro ilil tecnico Gasperini dovrebbe riproporre la formazione classica, senza fare turnover in vista della sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League mercoledì a Lisbona sul campo dello Sporting. Questo pomeriggio in un Gewiss Stadium sold out (fischio d’inizio alle 18) la Dea riproporrà l’undici titolare che tra dicembre e febbraio ha conquistato 11 vittorie e un pareggio in 13 partite, perdendo solo con ilal Dall’Ara il 23 dicembre per 1-0. Per cui a proteggere la porta di Carnesecchi ci sarà il trio Djimsiti-Scalvini-Kolasinac, in mediana il ritorno di De Roon con Ederson, sulle corsie esterne il ...