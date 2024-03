Atalanta-Bologna | le formazioni ufficiali | Lookman torna titolare | fuori Ederson

(Di domenica 3 marzo 2024) Bergamo. Dopo due mesi, si rivedono anche Holm e Ruggeri: ledi, match valido per la 27ª giornata di Serie A (calcio d’inizio alle 18)., le(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners;, De Ketelaere. All. Gasperini A disp. Musso, Vismara, Toloi, Palomino, Hien, Holm, Hateboer, Bakker, Adopo,, Miranchuk, El Bilal, Scamacca.(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee. All. ...

