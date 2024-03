Atalanta-Bologna | le formazioni ufficiali | De Ketelaere con Lookman Fabbian titolare e Calafiori centrale

(Di domenica 3 marzo 2024)si affrontano alle 18 (match valido per la 27esima giornata di Serie A) in uno scontro cruciale per la lotta Champions League. I be...

Bergamo, 3 marzo 2024 – Atalanta che vince non si cambia. Dopo un esperimento di turnover naufragato mercoledì sera al Meazza, nella pesante sconfitta contro ... (sport.quotidiano)

È una sfida da Champions , è una sfida da non sbagliare per Atalanta e Bologna, che oggi al Gewiss di Bergamo si affrontano per andare a caccia di tre punti ... (metropolitanmagazine)

Le Formazioni ufficiali di Atalanta-Bologna , match valido per la ventisettesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Sfida cruciale in ottica quarto posto e quindi ... (sportface)

Bergamo. Dopo due mesi Lookman torna titolare , si rivedono anche Holm e Ruggeri: le formazioni ufficiali di Atalanta-Bologna , match valido per la 27ª giornata ... (bergamonews)

Sfida tra maestro e discepolo al Gewiss Stadium con Atalanta e Bologna che non mettono solo di fronte Gasperini e Thiago Motta ma anche un presente brillante ... (infobetting)

Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali: Lookman torna dal 1': Uno scontro diretto in piena regola, un match che vale molto. Soprattutto in chiave quarto posto. L'Atalanta ospita il Bologna, quella del Gewiss Stadium sarà un faccia a faccia tra Gian Piero ...tuttonapoli

Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali: Gasperini sceglie Lookman e De Ketelaere, Fabbian dal 1': Oggi all'Atleti Azzurri d'Italia va in scena lo scontro diretto tra Atalanta e Bologna. I due club si affrontano per raggiungere un posto in Champions League, con i rossoblù che sono ...ilmessaggero

Atalanta-Bologna LIVE, formazioni ufficiali: De Ketelaere-Lookman, Fabbian dal 1': Atalanta e Bologna si affrontano alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo per la 27esima giornata di Serie A, in uno scontro chiave per la lotta Champions League. I.calciomercato