Atalanta-Bologna domenica 03 marzo 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Bergamo. In termini di espressione calcistica di gioco e idee, Atalanta e Bologna sono indiscutibilmente il meglio che la Serie A può offrire in questo ... (bergamonews)

L’ Atalanta alla prova del nove. Questo pomeriggio Alle 18 al gewiss Stadium arriva il Bologna per un confronto diretto per la corsa Champions che pesa ... (sport.quotidiano)

Roma grande bellezza. De Rossi sale ancora e vede la Champions: Ora tocca a Bologna e Atalanta rispondere. Come riportato da Franco Vanni su La Repubblica, vola la Roma di De Rossi: sesta vittoria in sette partite e quarto posto a un punto. Merito di tutti, ma ...forzaroma.info

Interviste: vai alla sezione: L'attore e regista, super tifoso azzurro, è uscito il 29 febbraio nelle sale di tutti i cinema italiani con il suo nuovo film "Caracas", e anticipa: "La mia più grande scommessa è giocare con la liber ...gazzetta

Atalanta-Bologna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni: Gasperini conferma Holm e Ruggeri come esterni di centrocampo, in mediana rientra De Roon al fianco di Ederson. In attacco potrebbe rivedersi Lookman dal primo minuto al fianco di De Ketelaere. Nel ...repubblica