Atalanta-Bologna 1-2 | vittoria in rimonta con gol di Zirkzee e Ferguson

(Di domenica 3 marzo 2024) (Adnkronos) – Ilvince 2-1 insul campo dell'oggi nel match in calendario per la 27esima giornata di Serie A. I bergamaschi sbloccano il risultato con Lookman al 28'. Ilribalta il match nella ripresa nel giro di 3 minuti.pareggia al 57' su calcio di rigore efirma

Il Bologna non si ferma più e il sogno Champions League prende forma. I rossoblù espugnano il Gewiss Stadium e battono 2-1 in... (calciomercato)

Zirkzee nel corso di Atalanta-Bologna è stato Sostituito da Thiago Motta, momentaneamente sul risultato di 1-2 per la sua squadra, per un piccolo problema ... (inter-news)

Il Bologna di Thiago Motta vince in rimonta contro l' Atalanta , a domicilio, e vola a quota 51 punti consolidando il quarto posto con quattro punti di ... (ilgiornale)

Serie A, il Bologna vince in rimonta a Bergamo e torna a +4 sulla Roma: Il Bologna vince in rimonta a Bergamo e torna a +4 sulla Roma. Atalanta in vantaggio nel primo tempo con Lookman, poi la rimonta della squadra di Thiago Motta nella ripresa: Zirkzee pareggia su rigore ...siamolaroma

Vantaggio di Lookman, ma nella ripresa i rossoblù segnano con Zirkzee su rigore e Ferguson. Motta esulta, sesto successo di fila: Il Bologna non si ferma più. Sesta vittoria di fila e il colpo in casa dell'Atalanta è pesantissimo nella corsa Champions. La squadra di Motta ribalta lo svantaggio iniziale e vola a 51 punti a +4 ...gazzetta

Atalanta-Bologna 1-2: il tabellino: Atalanta-Bologna 1-2 (1-0) Marcatori: 28` p.t. Lookman, 12` s.t. Zirkzee, 16` st Ferguson Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini (dal 21` s.t. Miranchuk); Djims.calciomercato