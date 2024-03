Atalanta-Bologna 1-2 | vittoria in rimonta con gol di Zirkzee e Ferguson

(Di domenica 3 marzo 2024) Pubblicato il 3 Marzo, 2024 (Adnkronos) – Ilvince 2-1 insul campo dell'oggi nel match in calendario per la 27esima giornata di Serie A. I bergamaschi sbloccano il risultato con Lookman al 28'. Ilribalta il match nella ripresa nel giro di 3 minuti.pareggia al 57' su calcio di rigore efirma il 2-1 al 61'. Lapermette alla formazione allenata da Thiago Motta di salire a 51 punti e consolidare il quarto posto, l'ultimo utile per la qualificazione alla prossima Champions League, con 4 punti di vantaggio sulla Roma. L', ferma a quota 46, scivola in sesta posizione. Per lo scontro con i rossoblu Gasperini sceglie Lookman dal 1', con Scamacca ancora in panchina. A centrocampo Pasalic al ...

