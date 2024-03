Atalanta-Bologna 1-2 | Lookman | “Sto sempre meglio | peccato per il risultato”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) “Sto, anche se ovviamente non sono soddisfatto del. Abbiamo giocato molto bene nel primo tempo, poi in quei dieci minuti non so cosa è successo. Siamo tornati in partita, ma una volta sotto non è facile tornare avanti. Ora dobbiamo concentrarci sui prossimi impegni“. Queste le parole di Ademola, attaccante dell’, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta incassata contro il. “Essere in tre competizioni è davvero incredibile – ha aggiunto-. Siamo gasati, è qualcosa che porta positività anche in una serata come questa“. HIGHLIGHTS1-2 (VIDEO) SportFace.