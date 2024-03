Atalanta-Bologna 1-2 LIVE | Zirkzee e Ferguson la ribaltano!

Episodio da MOVIOLA in Atalanta-Bologna con il calcio di rigore concesso dall’arbitro La Penna per il fallo, netto, di Teun Koopmeiners ai danni di Alexis ... (sportface)

LIVE! Atalanta-Bologna 0-0: al Gewiss Stadium c'è profumo di Champions. Diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale: L’Atalanta ha vinto 38 delle 105 sfide contro il Bologna in Serie A (28 pareggi e 39 sconfitte), contro nessuna squadra la Dea ha ottenuto più successi nel torneo (38 anche contro la Lazio).eurosport

Thiago Motta: “Fabbian Ragazzo molto generoso. Voglio giocatori così perché…”: Intervenuto a DAZN prima della gara con l'Atalanta, Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha parlato così di Giovanni Fabbian: "Deve correre bene e insieme ai compagni, quando non abbiamo palla dobbiamo ...fcinter1908

Atalanta - Djimsiti: "Zirkzee è in grande forma, non ci sono segreti per fermarlo": Berat Djimsiti, difensore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, prima del match contro il Bologna: "Non ci sono segreti per fermare Zirkzee, gioco come faccio sempre ...napolimagazine