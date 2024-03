Atalanta Bologna 1-2 | grande colpo esterno dei rossoblu

(Di domenica 3 marzo 2024) A Bergamo, il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live A Bergamo,si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24. SINTESIFINISCE QUI. 91? Odgaard tenta il tiro facendo la differenza su Hien. Ancora Carnesecchi para. Quattro minuti di recupero. 88? CAMBIO PER L’: Dentro Hien, fuori Ruggeri. 84? CAMBIO PER IL: Aebischer dentro, fuori Ndoye. 83? OCCASIONE! Ndoye tenta la conclusione insidiosa su ripartenza, Carnesecchi para e Djimsiti butta via la palla. 80? CAMBIO PER IL. Fuori Zirkzee, dentro Odgard. 76? MIRANCHUK. ...

I rossoblu consolidano il quarto posto, bergamaschi scavalcati dalla Roma Il Bologna vince 2-1 in rimonta sul campo dell'Atalanta oggi nel match in calendario ... (sbircialanotizia)

Bergamo, 3 marzo 2024 - E' vero, mancano ancora undici partite, ma come si fa a restare con i piedi per terra? Come si fa a non volare con i sogni? Vittoria ... (sport.quotidiano)

SERIE A - Atalanta-Bologna 1-2: sei vittorie consecutive, felsinei verso la Champions: Un grande successo del Bologna, contro l'Atalanta per 2-1, che avvicina sempre di più i felsinei alla qualificazione in Champions League. Un Bologna pazzesco, che non si è fatto spaventare dalla ...areanapoli

Il Bologna infila la sesta perla, che rimonta a Bergamo: Zirkzee e Ferguson ribaltano l’Atalanta: Sono 51 punti in classifica, più cinque sull'Atalanta e sesta vittoria di fila. Non accadeva dal 1967. Il sito TuttoBolognaweb.it di titolarità di M&P Editore S.r.l.c.r. con sede in Bologna, via ...tuttobolognaweb

Atalanta-Bologna, vota le PAGELLE DEI TIFOSI IN RETE: Il Bologna vince per 2-1 la sfida del Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta in quello che era una sorta di spareggio nella corsa per il quarto poto che vale l’accesso alla prossima Champions ...calcioatalanta