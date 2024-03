Atalanta-Bologna 1-2 | colpo Champion per i felsinei

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Bergamo, 3 marzo 2024 – Ilnon si ferma più. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di Thiago Motta, che vince in rimonta il delicatissimo scontro diretto per il quarto posto contro l’. Parte meglio la Dea che chiude il primo tempo avanti di un gol grazie a Lookman, nella ripresa i rossoblù ribaltano il punteggio con il rigore realizzato da Zirkzee e la rete di Ferguson. Le scelte di Gasperini e Motta Davanti a Carnesecchi Gasperini sceglie Kolasinac, Scalvini e Djimsiti, mentre gli esterni di centrocampo sono Zappacosta e Ruggeri, parte fuori inizialmente Holm. In mediana sorpresa Pasalic: gioca lui e non Ederson al fianco di De Roon. Sulla trequarti ci sono De Ketelaere e Koopmeiners alle spalle dell’unica punta Lookman, partono dalla panchina Miranchuk e Scamacca. Thiago Motta conferma Skorupski tra i pali e rilancia Calafiori ...