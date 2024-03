Atalanta-Bologna 1-0 LIVE | Lookman!

Atalanta – Bologna: Lookman torna al gol, ecco le immagini – VIDEO: Lookman in gol contro il Bologna, l'attaccante nigeriano ha sbloccato lo scontro diretto per il quarto posto al ventinovesimo minuto ...generationsport

Serie A: Atalanta-Bologna, le formazioni ufficiali: E dopo gli scontri diretti delle ore 15 per la salvezza passiamo allo scontro diretto delle ore 18 di questa domenica di Serie A: Atalanta-Bologna. Rispettivamente sesto e quarto posto (dopo la ...ilnapolionline

Juventus, Ceccarini: 'Il principale obiettivo per la prossima stagione resta Koopmeiners': la Juventus avrebbe come principale obiettivo per la prossima estate il nome di Teun Koopmeiners dell'Atalanta o in alternativa quello di Lewis Ferguson del Bologna. Del club emiliano al ds bianconero ...it.blastingnews