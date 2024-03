Atalanta-Bologna 0-0 LIVE | occasioni per De Ketelaere e Fabbian

Una vittoria per il quarto posto: la lotta per la qualificazione alla prossima Champions continua con questo s contro diretto da BergamoUna vittoria per il ... (corriere)

Juventus, Ceccarini: 'Il principale obiettivo per la prossima stagione resta Koopmeiners': la Juventus avrebbe come principale obiettivo per la prossima estate il nome di Teun Koopmeiners dell'Atalanta o in alternativa quello di Lewis Ferguson del Bologna. Del club emiliano al ds bianconero ...it.blastingnews

Serie A: in campo Atalanta-Bologna 0-0 LIVE: Il Bologna ha vinto le ultime due partite di campionato contro l’Atalanta senza subire gol, gli emiliani potrebbero ottenere tre successi di fila contro la Dea in Serie A per la prima volta dal ...ansa

Atalanta-Bologna, dove vederla e le formazioni ufficiali: Motta si affida a Zirkzee: Oggi all'Atleti Azzurri d'Italia va in scena lo scontro diretto tra Atalanta e Bologna. I due club si affrontano per raggiungere un posto in Champions League, con i rossoblù che sono i vantaggio ...ilmessaggero