Asti | uccide il padre a coltellate | «Picchiava me e mamma»

AGI - È stata portata in stato di arresto in una struttura protetta la 19enne Makka Sulaev che ieri sera a Nizza Monferrato, nell'Astigiano , ha accoltellato a ... (agi)

Nizza Monferrato ( Asti ), 2 marzo 2024 - Makka non ha ancora 19 anni : ha ucciso il padre a coltellate, venerdì sera, a Nizza Monferrato ( Asti ). Questa è la ... (quotidiano)

Finisce in tragedia la lite in una famiglia russa: una ragazza di 18 anni avrebbe ucciso il padre di 50 a coltellate, arrestata per omicidio (notizie.virgilio)