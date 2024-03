Assenze pesanti nel big match. Ma è previsto il rientro di Saber

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 3 marzo 2024) Nemmeno il tempo di gioire per la netta vittoria contro l’Entella che ieri mattina i bianconeri si sono trovati a Villa Silvia per preparare la sfida di martedì sera, si gioca alle 20,45, a Carrara. Contro i gialloblù Toscano dovrà fare i conti con quell’emergenza che ormai lo accompagna da alcune gare, ma che finora non ha rallentato la marcia del Cavalluccio. Mancheranno gli squalificati De Rose e Kargbo, già in diffida sono stati fatali i rispettivi gialli rimediati venerdì sera. Mancherà ovviamente Simone Corazza, per lui ancora almeno due settimane di degenza, si spera di rivederlo contro la Vis Pesaro il 17 marzo. Forfait certo anche per Simone Pieraccini alle prese con un risentimento muscolare che necessità ancora di qualche giorno per essere completamente smaltito. Lo si avrà a disposizione lunedì 11 marzo, nella gara contro il Gubbio. Da valutare anche le condizioni di ...