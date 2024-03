Assemblea dei donatori Fratres Confermato Armando Mastroviti | Il nostro impegno con i giovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 3 marzo 2024) Il gruppodi Pontremoli ha rialla presidenza. Dopo le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo i membri eletti si sono riuniti per eleggere le cariche del sodalizio per il nuovo mandato. All’unanimità i consiglieri hanno approvato la nomina di, che ha ringraziato per la fiducia. Vicepresidente del gruppo è Tiziana Tifoni, capogruppo Alessandro Bertolini.ha sottolineato l’e la responsabilità richiesti dalla continuità del mandato nella prospettiva del proseguimento dell’attività con rinnovato slancio e puntando ad ottenere sempre migliori risultati. Già prima dell’apertura del seggio elettorale nell’dei giorni scorsi ha ripercorso l’attività ...