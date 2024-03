Ascolti TV | Sabato 2 marzo 2024 C’è Posta per Te domina col 30 1% 4 | 66 mln | Rischiatutto torna col 18 4% 3 | 14 mln Affari Tuoi vola al 27 7% | Terra Amara ancora a 3 milioni

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

Su Rai1 il ritorno di Sanremo 70, in onda dalle 21:35 alle 23:59, ha conquistato 3.143.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Canale5 C'è Posta per Te, dalle 21:30 alle 00:40, ha raccolto davanti al video 4.665.000 spettatori con uno share del 30.1%. Su Rai2 i Mondiali Indoor di Atletica sono la scelta di 739.000 spettatori (3.9%). Su Italia1 Cattivissimo me 3 ha radunato 729.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rai3 Il Provinciale – Il Racconto dei Racconti coinvolge 429.000 spettatori e il 2.4%. Su Rete4 Nati con la camicia totalizza un a.m. di 841.000 spettatori (4.8%). Su La7 In Altre Parole, dalle 20:44 alle 23:12, ha registrato 935.000 spettatori con il 5%