Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 2 marzo 2024

(Di domenica 3 marzo 2024)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata di Rischiatutto 70 ha portato a casa 3143 spettatori (18,38% di share); su Canale5 la puntata del people show C’è posta per te ha intrattenuto 4665 spettatori (share 30,06%). Su Italia1 il film Cattivissimo Me 3 ha ottenuto 729 spettatori (3,82%); su Rai2 l’atletica leggera, con i Mondiali Indoor Glasgowha avuto 739 spettatori (3,88%); su Rai3 il programma Il Provinciale – Il Racconto dei racconti ha intrattenuto 429 spettatori (2,40%); su Rete4 il film Nati con la camicia ha ottenuto 841 spettatori (4,76%); su La7 il ...