Ascolti tv 2 marzo | Rischiatutto 70 si scontra con C’è posta per te

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 3 marzo 2024) Nuova sfida aglitv nella serata del 22024: Maria De Filippi schiera C’èper Te contro Carlo Conti, che torna su Rai1 con la versione celebrativa diper i 70 anni della tv. I due conduttori sono molto amici ma, ogni sabato sera, si rinnova lo scontro pacifico tra di loro: chi vince? Su Rai2 è andata invece in onda l’atletica leggera, mentre Rai3 ha proposto una nuova puntata de Il Provinciale. Su Rete4 è stato trasmesso Nati con la camicia, mentre Italia1 ha proposto il film per tutta la famiglia Cattivissimo me 3. La competizione, comunque, si è svolta tutta sulle Reti principali e soprattutto tra una delle ultime puntate dello show di Canale5 e il quiz riportato in tv per festeggiare l’importante anniversario della tv italiana. I dati deglitv sono ...