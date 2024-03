Ascoli-Reggiana oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 3 marzo 2024) La, l’, latv e lodi, match dello stadio Del Duca valevole per la ventottesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa sono in piena lotta per la salvezza e questa sfida per loro diventa fondamentale: una vittoria consentirebbe loro di fare un passettino in avanti verso la salvezza. I ragazzi di Alessandro Nesta, dal loro canto, vogliono portare a casa i tre punti per tenersi a debita distanza dalla zona rossa. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 3 marzo alle ore 16:15; latelevisiva sarà affia Sky Sport 255, mentre loa Dazn, SkyGo e Now. SITO...