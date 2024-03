Arte “scomoda“? La cancel culture non è la risposta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 3 marzo 2024) Altro che “” e rimozione della storia, come tanti dicono e denunciano. Imbrattamenti, abbattimenti, contestazioni, reinterpretazioni, dice Tomaso Montanari nel suo nuovo libro, Le statue giuste (Laterza), fanno pdi una legittima e salutare lotta politica: ci si confronta e anche ci si scontra per la definizione dello spazio pubblico. Storico dell’, rettore universitario, intellettuale pubblico dal forte pensiero critico, Montanari non si scandalizza affatto per gli attacchi portati a simboli, statue e monumenti in Italia e altri paesi, e anzi li studia per quello che sono: pdella vita pubblica, atti da collocare nella prospettiva della continua, necessaria negoziazione sulla rappresentazione di ciò che conta, che è importante per la comunità e perciò viene sottoposto, ...